İki kardeşin motosiklet yolculuğu kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Şuhut ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi Zafer Yolu Caddesi Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi istikametinde seyir halinde bulunan Onurcan Doğan idaresindeki motosiklet, virajı alamayıp kaldırım duvarına çarptı. Kaza sonucu sürücü Onurcan Doğan hayatını kaybederken yolcu olarak bulunan kardeşi Yiğitcan Doğan ise ağır yaralandı.

BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ TEDAVİ ALTINDA

Kazada motosiklette maddi hasar meydana gelirken olay yerindeki kanlar ise kazanın ne kadar feci meydana geldiğini gözler önüne serdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis Ekipleri ve polis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler ağır yaralı olan Onurcan Doğan ve yolcu olarak bulunan kardeşi Yiğitcan Doğan'a ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı olan Onurcan Doğan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken ağır yaralanan kardeşi Yiğitcan Doğan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.