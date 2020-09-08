İki kardeşin öldüğü kavgada 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

İki kardeşin öldüğü kavgada 3 kişi tutuklandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin ölümü, 4 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Çarşamba günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesinde akraba iki aile arasında çıkan ve 2 kardeşin ölümü, 4 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklanırken bir kişi ise serbest bırakıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Geldi ile Sinan Geldi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 10:51 - Kaynak: İHA
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