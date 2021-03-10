İki kardeşin ölümüne ilişkin tutuklanan inşaat sahibinin emniyet ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

İki kardeşin ölümüne ilişkin tutuklanan inşaat sahibinin emniyet ifadesi ortaya çıktı

10.03.2021 20:57

İki kardeşin ölümüne ilişkin tutuklanan inşaat sahibinin emniyet ifadesi ortaya çıktı Şüpheli: "Benim hatam ve ihmalim yoktur" Çekmeköy'de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki kardeşlerin evlerinin yakınındaki inşaatın asansör boşluğunda ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan inşaat sahibi Orhan A.

İki kardeşin ölümüne ilişkin tutuklanan inşaat sahibinin emniyet ifadesi ortaya çıktı

Şüpheli: "Benim hatam ve ihmalim yoktur"

İSTANBUL - Çekmeköy'de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki kardeşlerin evlerinin yakınındaki inşaatın asansör boşluğunda ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan inşaat sahibi Orhan A.'nın emniyet ifadesi ortaya çıktı. İnşaat alanının çevresini 2 metre yüksekliğindeki plywood tahtasıyla çevirdiklerini söyleyen şüpheli, "Çocukların ölümüyle alakalı olarak hatam ve ihmalim yoktur. Çocukların tahta bariyeri aşarak inşaat alanına nasıl ve ne şekilde girdiğini bilmiyorum" dedi.

Çekmeköy'de kaybolan 4 ve 8 yaşlarındaki Hasan B. ve Hüseyin B. isimli kardeşlerin 8 Mart'ta evlerinin yakınındaki bir inşaatın asansör boşluğunda ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaat sahibi Orhan A. "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İnşaat alanını 2 metrelik plywood tahtasıyla çevirdik"

Şüphelinin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli emniyetteki sorgusunda, söz konusu arsayı 1 milyon 900 bin lira karşılığı aldığını söyleyerek, "Tapu işlemlerinin ardından 2015 yılında söz konusu arsada inşaata başladık. İnşaat alanının çevresini yaklaşık 2 metre yüksekliğinde plywood tahtasıyla çevirdik. İnşaat devam ederken tapu iptal davası açıldı. Bahse konu adreste bulunan inşaat alanının bulunduğu arsanın tapusuna tedbir koydurdu. Bunun üzerine belediye 2016 yılında inşaatı mühürledi" dedi.

"Benim hatam ve ihmalim yoktur"

Şüpheli Orhan A., kendisine açılan davaların ardından sahte kimlikle dolandırıldığını iddia ederek, "2016 yılından itibaren inşaat alanınıza girmemiz hukuken mümkün olmadığı ve inşaat alanında gerekli güvenlik önlemlerini aldığımız için inşaat alanına girmemiz mümkün olmadı. Bu nedenle yaşı küçük çocukların ölümüyle alakalı olarak kusurum, hatam ve ihmalim yoktur. Çocukların 2 metre yüksekliğinde bulunan perde beton ve plywood tahta bariyeri aşarak inşaat alanına nasıl ve ne şekilde girdiğini bilmiyorum. Çocukların vefat etmiş olduğu yerde olan asansör boşluğu olarak bulunan yerin üzerine plywood ile kaplamıştık" diye konuştu.

İki kardeşin ölümüne ilişkin tutuklanan inşaat sahibinin emniyet ifadesi ortaya çıktı
İki kardeşin ölümüne ilişkin tutuklanan inşaat sahibinin emniyet ifadesi ortaya çıktı
İki kardeşin ölümüne ilişkin tutuklanan inşaat sahibinin emniyet ifadesi ortaya çıktı
İki kardeşin ölümüne ilişkin tutuklanan inşaat sahibinin emniyet ifadesi ortaya çıktı

İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki kardeşin ölümüne ilişkin tutuklanan inşaat sahibinin emniyet ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika


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