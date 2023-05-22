İki kardeşin ölümüne tarım ilacı sebep olmuş - Son Dakika
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İki kardeşin ölümüne tarım ilacı sebep olmuş

İki kardeşin ölümüne tarım ilacı sebep olmuş

22.05.2023 17:35

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 aylık Uraz Sandık ve 6 yaşındaki Karya Sandık'ın ölümüne tarım ilacının sebep olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 aylık Uraz Sandık ve 6 yaşındaki Karya Sandık'ın ölümüne tarım ilacının sebep olduğu öğrenildi. Başlatılan soruşturmada ailenin evini ilaçlayan şahıs tutuklandı.

Ortakent Mahallesi'nde yaşamını sürdüren İnci Sandık ile çocukları Uraz, Karya ve Taha fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. Zehirlendikleri anlaşılan aile, Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ailenin en küçüğü 6 aylık Uraz bebek, Bodrum Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan 6 yaşındaki Karya Sandık da kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Uraz ve Karya Sandık'ın cenazeleri dün Ortakent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada elde edilen ilk bulgulara göre zehirlenmenin evin haşerelere karşı ilaçlanması sebebiyle meydana geldiği belirlendi. Bunun üzerine ilaçlamayı yapan ve baba Alp Sandık'ın da 35 yıllık arkadaşı olduğu öğrenilen H.K., gözaltına alındı. Kullanılan ilacın ise tarım ilacı olduğu tespit edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, anne İnci Sandık'ın Muğla'da hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki kardeşin ölümüne tarım ilacı sebep olmuş - Son Dakika


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