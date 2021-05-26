Son Dakika | İKİ KARDEŞİN SİLAHLI SALDIRISINDA OĞUL ÖLDÜ, BABA YARALI - Son Dakika

Son Dakika | İKİ KARDEŞİN SİLAHLI SALDIRISINDA OĞUL ÖLDÜ, BABA YARALI

26.05.2021 17:50

Son dakika gündem haberi: KAYSERİ'de Hacı Levent D. ve Erol D. kardeşler, alacak meselesi nedenle aralarında husumet bulunan İbrahim A. ile oğlu Yunus A'ya (20) silahlı saldırıda bulundu.

KAYSERİ'de Hacı Levent D. ve Erol D. kardeşler, alacak meselesi nedenle aralarında husumet bulunan İbrahim A. ile oğlu Yunus A'ya (20) silahlı saldırıda bulundu. Tabanca ile vurulan Yunus A., olay yerinde hayatını kaybederken, baba İbrahim A. hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 4201'inci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Levent D. ve Erol D. kardeşler, alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan İbrahim A. ve oğlu Yunus A'ya ait müstakil evin önüne geldi. Burada iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda iki kardeş, tabancayla baba İbrahim A. ile oğlu Yunus A'yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Yunus A.?nın öldüğünü belirledi. Ağır yaralı İbrahim A. ise, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası polis, cinayet zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda Ankara- Niğde karayolu Boğazköprü mevkiinde uygulama yapan ekipler 38 AD 754 plakalı kamyonet ile 34 AAJ 632 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada cinayet zanlıları yakalandı. Şüphelilerin aileleriyle birlikte kaçmaya çalıştıkları belirlendi. Ekipler, cinayet zanlıları ile yanlarında bulunan 13 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Dakika | İKİ KARDEŞİN SİLAHLI SALDIRISINDA OĞUL ÖLDÜ, BABA YARALI
Son Dakika | İKİ KARDEŞİN SİLAHLI SALDIRISINDA OĞUL ÖLDÜ, BABA YARALI
Son Dakika | İKİ KARDEŞİN SİLAHLI SALDIRISINDA OĞUL ÖLDÜ, BABA YARALI
Son Dakika | İKİ KARDEŞİN SİLAHLI SALDIRISINDA OĞUL ÖLDÜ, BABA YARALI
Son Dakika | İKİ KARDEŞİN SİLAHLI SALDIRISINDA OĞUL ÖLDÜ, BABA YARALI
Son Dakika | İKİ KARDEŞİN SİLAHLI SALDIRISINDA OĞUL ÖLDÜ, BABA YARALI
Son Dakika | İKİ KARDEŞİN SİLAHLI SALDIRISINDA OĞUL ÖLDÜ, BABA YARALI
Son Dakika | İKİ KARDEŞİN SİLAHLI SALDIRISINDA OĞUL ÖLDÜ, BABA YARALI
Son Dakika | İKİ KARDEŞİN SİLAHLI SALDIRISINDA OĞUL ÖLDÜ, BABA YARALI
Son Dakika | İKİ KARDEŞİN SİLAHLI SALDIRISINDA OĞUL ÖLDÜ, BABA YARALI

Kocasinan, Buğdaylı, Cinayet, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İKİ KARDEŞİN SİLAHLI SALDIRISINDA OĞUL ÖLDÜ, BABA YARALI - Son Dakika


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