Son Dakika Haberleri: İki Kardinalden Katolik Kilisesine Cinsel İstismar Uyarısı: "Suçluları Korumayı Bırakın"

İki Kardinalden Katolik Kilisesine Cinsel İstismar Uyarısı: "Suçluları Korumayı Bırakın"

43 dakika önce

Roma Katolik Kilisesi'nin önde gelen iki kardinali, cinsel istismar krizleri sonucu gündemden düşmeyen Katolik Kilisesi'nin Piskoposlarına suçlular ile işbirliğini kesip sessizliklerini bozmaları için çağrıda bulundu.

İki Kardinalden Katolik Kilisesine Cinsel İstismar Uyarısı:
Roma Katolik Kilisesi'nin önde gelen iki kardinali, cinsel istismar krizleri sonucu gündemden düşmeyen Katolik Kilisesi'nin Piskoposlarına suçlular ile işbirliğini kesip sessizliklerini bozmaları için çağrıda bulundu.

Roma Katolik Kilisesi'nin önde gelen kardinallerinden ABD'li Raymond Burke ve Alman Walter Brandmüller cinsel istismar krizleri sonucu gündemden düşmeyen kilisenin piskoposlarına suçlular ile işbirliğini kesip sessizliklerini bozmaları için çağrıda bulundu. Kilisenin yarın konu üzerine gerçekleştireceği zirve öncesi Piskoposlar Konferansı Başkalarına açık bir mektup yayınlayan kardinaller, "Kilise ile ilintili olarak yayılan homoseksüel gündem vebası teşkilatlı ağlarla desteklenmiş, suç ortaklığı iklimi ve sessizlik komplosu ile korunmuştur" dedi.

Yaşananların kilise nüfuzunu kötü etkilediğini belirten kardinaller yayınladıkları mektupta, "Böyle bir durumla karşı karşıyayken kardinaller ve piskoposlar sessizlik içerisindedir. Siz de Vatikan'da 21 Şubat'ta yapılacak olan toplantıda sessiz mi kalacaksınız?" ifadelerine yer verdi. - ROMA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:34 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Roma, Güncel
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