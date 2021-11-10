İki katlı ahşap ev alev alev yandı - Son Dakika

İki katlı ahşap ev alev alev yandı

Uykuda olan 18 yaşındaki genç pencereden atlayarak hastanelik oldu

DÜZCE - Düzce'de sabah saatlerinde iki katlı ev alev alev yandı. Evin üst katında uyuyan genç, dumanları görünce pencereden atlayarak hayatını kurtardı.

Yangın sabah saatlerinde Düzce Şıralık Mahallesi 5560. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selahattin Aydın'a ait iki katlı ahşap ev bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Evden dumanlar çıktığını gören komşularının haber vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evin üst katında uyuyan 18 yaşındaki Melih Aydın, dumanların sardığını görünce paniğe kapılarak penceren atladı. Yaralanan genç ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evi alevlere teslim olan Selahattin Aydın; "Sabah evden çıktım kahveye gitmiştim. Ben evden çıktığımda her şey normaldi. Komşular arayarak evimin yandığını söylediler. Bende hemen geldim. Evim yanıyordu. Oğlumda evin üst katında uyuyordu. Oda pencereden atlamış. Sağlık ekipleri hastaneye kaldırdılar" diyerek yangın anını anlattı.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alabildiler. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.