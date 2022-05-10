İki katlı ahşap ev alev alev yandı - Son Dakika

İki katlı ahşap ev alev alev yandı

Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Beyler Köyü Selim Mahallesinde yazlık olarak kullanılan ve şu anda kimsenin oturmadığı Mustafa Tümoğlu'na ait evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen İnebolu itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına köylülerinde destek verdiği yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında, 2 katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.