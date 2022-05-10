İki katlı ahşap ev alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

İki katlı ahşap ev alev alev yandı

10.05.2022 15:58

İki katlı ahşap ev alev alev yandı Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak küle döndü.

İki katlı ahşap ev alev alev yandı

Kastamonu'da çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Beyler Köyü Selim Mahallesinde yazlık olarak kullanılan ve şu anda kimsenin oturmadığı Mustafa Tümoğlu'na ait evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen İnebolu itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına köylülerinde destek verdiği yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında, 2 katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İki katlı ahşap ev alev alev yandı
İki katlı ahşap ev alev alev yandı
İki katlı ahşap ev alev alev yandı
İki katlı ahşap ev alev alev yandı
İki katlı ahşap ev alev alev yandı
İki katlı ahşap ev alev alev yandı

YORUMLAR
500
İki katlı ev alev alev yandı İki katlı ev alev alev yandı 3 katlı apartmanın çatı katı alev alev yandı 3 katlı apartmanın çatı katı alev alev yandı Bilecik'te cam yüklü tır alev alev yandı Bilecik'te cam yüklü tır alev alev yandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki katlı ahşap ev alev alev yandı - Son Dakika


Son Dakika
23:11 Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı!
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:36 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 23:28:15. #1.12#
SON DAKİKA: İki katlı ahşap ev alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement