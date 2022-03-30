İki katlı ahşap ev alev topuna döndü - Son Dakika

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İki katlı ahşap ev alev topuna döndü

SAKARYA Sakarya'nın Pamukova ilçesinde gece saatlerinde iki katlı evde çıkan ve yanındaki bir eve daha sıçrayan yangın panik oluşturdu. Alevler iki katlı ahşap evi kullanılamaz hale getirdi.

Yangın, gece saatlerinde Pamukova ilçesi Çilekli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin ve Mustafa İçim isimli vatandaşlara ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evden son anda çıkan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Biranda iki katlı ahşap evi tamamen saran alevler, yanında bulunan farklı bir eve de sıçradı. Gece saatlerinde korku dolu anların yaşanması sebep olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

İki katlı ahşap evi tamamen yanarak kullanılamaz getiren ve diğer evde ise maddi hasara yol açan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.