İki katlı ahşap ev alev topuna döndü - Son Dakika
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İki katlı ahşap ev alev topuna döndü

30.03.2022 11:03

İki katlı ahşap ev alev topuna döndüSAKARYA Sakarya'nın Pamukova ilçesinde gece saatlerinde iki katlı evde çıkan ve yanındaki bir eve daha sıçrayan yangın panik oluşturdu.

İki katlı ahşap ev alev topuna döndü

SAKARYA Sakarya'nın Pamukova ilçesinde gece saatlerinde iki katlı evde çıkan ve yanındaki bir eve daha sıçrayan yangın panik oluşturdu. Alevler iki katlı ahşap evi kullanılamaz hale getirdi.

Yangın, gece saatlerinde Pamukova ilçesi Çilekli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin ve Mustafa İçim isimli vatandaşlara ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evden son anda çıkan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Biranda iki katlı ahşap evi tamamen saran alevler, yanında bulunan farklı bir eve de sıçradı. Gece saatlerinde korku dolu anların yaşanması sebep olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

İki katlı ahşap evi tamamen yanarak kullanılamaz getiren ve diğer evde ise maddi hasara yol açan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

İki katlı ahşap ev alev topuna döndü
İki katlı ahşap ev alev topuna döndü
İki katlı ahşap ev alev topuna döndü
İki katlı ahşap ev alev topuna döndü
İki katlı ahşap ev alev topuna döndü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki katlı ahşap ev alev topuna döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki katlı ahşap ev alev topuna döndü - Son Dakika
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