İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

26.06.2022 12:27

- İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu Karabük'ün Eskipazar ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonra 2 katlı ahşap ev alevlere teslim olarak küle döndü.

- İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonra 2 katlı ahşap ev alevlere teslim olarak küle döndü.

Olay, İlçeye bağlı Ova köyü küplü mahallesinde Mustafa Akıllı'ya ait 2 katlı ahşap evde sabaha karşı yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve Özel İdareye ait su tankeri sevk edildi. Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin de takviye oalrak gittiği yangında, ahşap ev tamamen yanarak kül oldu.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

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