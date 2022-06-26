Olay, İlçeye bağlı Ova köyü küplü mahallesinde Mustafa Akıllı'ya ait 2 katlı ahşap evde sabaha karşı yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve Özel İdareye ait su tankeri sevk edildi. Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin de takviye oalrak gittiği yangında, ahşap ev tamamen yanarak kül oldu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

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