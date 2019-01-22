İki Katlı Ahşap Ev Kül Oldu
53 dakika önce
Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki katlı ahşap çıkan yangında tamamen yanarak kül oldu.
Düzce
'nin Yığılca
ilçesinde iki katlı ahşap çıkan yangında tamamen yanarak kül oldu.
Yangın gece saatlerinde Yığılca Karakaş Köyü'nde meydana geldi. Fatma İrken'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. 7 kişilik ailenin kaldığı ev tamamen yanarken, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonrası söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - Zce
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:37 Kaynak: DHA
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