İki katlı ahşap ev yandı - Son Dakika
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İki katlı ahşap ev yandı

6 saat önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaishak köyünde İbrahim ve Ayşenur Seçkin'e ait iki katlı ahşap evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil yardım ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi.

İki katlı ahşap ev yandı

Mengen, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:49 Kaynak: AA
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