İki katlı ahşap ev yandı - Son Dakika

İki katlı ahşap ev yandı
6 saat önce
Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:49 Kaynak: AA
Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaishak köyünde İbrahim ve Ayşenur Seçkin'e ait iki katlı ahşap evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil yardım ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi.
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