İki katlı ahşap ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi
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İki katlı ahşap ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldiANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
İki katlı ahşap ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 07:42 Kaynak: İHA
ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, öğleden sonra saat 16: 00 sıralarında Kaş'ın Andifli Mahallesi Çerçiler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Sağıroğlu'na ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesine ait 1 itfaiye aracı ve 1 su tankeri sevk edildi. Yaklaşık bir saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Can kaybının yaşanmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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