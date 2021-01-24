İki katlı ahşap ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi- Yangın çıkan evin boş olması olası facianın önüne geçti - Son Dakika

İki katlı ahşap ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Yangın çıkan evin boş olması olası facianın önüne geçti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki katlı ahşap ev çıkan yangın sonrası yanarak kullanılamaz hale geldi. Evin bol olması olası bir faciayı önlerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, Hisar mahallesi Kızık sokakta meydana geldi. Edinilen bilgileri göre, mahalledeki iki katlı binadan dumanlar çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın yanındaki binalara sıçramadan yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangın çıkan evin boş olması olası bir facianın önüne geçerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için itfaiye tarafından inceleme başlatıldı.