İki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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İki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
17 dakika önce
Bursa'nın İznik ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:51 Kaynak: AA
Bursa'nın İznik ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yeşil Cami Mahallesi'nde yalnız yaşayan Nazmiye Eren'in (84) oturduğu 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Bu sırada bir itfaiye erinin başına, ekiplerin yangına müdahale ederken kullandığı merdiven düştü.
İtfaiye eri kaskı sayesinde yara almadan kurtuldu.
Maddi hasara neden olan yangın sırasında Eren'in evde olmadığı öğrenildi.
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