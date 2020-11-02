İki katlı binada korkudan yangın - Son Dakika

İki katlı binada korkudan yangın

02.11.2020 07:37

İki katlı binada korkudan yangın Bursa'da iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İki katlı binada korkudan yangın

BURSA - Bursa'da iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 2 katlı binada dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri ise yangına müdahale etti. Yangın bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken, şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İki katlı binada korkudan yangın
İki katlı binada korkudan yangın
İki katlı binada korkudan yangın
İki katlı binada korkudan yangın

Osmangazi, İtfaiye, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki katlı binada korkudan yangın - Son Dakika


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