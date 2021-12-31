İki katlı binada korkutan yangın - Son Dakika

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Şenpazar ilçesine bağlı Celallı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Al isimli vatandaşa ait iki katlı binanın çatısı kısmında, izolasyon malzemelerinin tutuşması neticesinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Şenpazar ve Cide ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Vatandaşların da desteği ile yangın 1 saatte kontrol altına alınabildi. Yangında iki katlı binanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU