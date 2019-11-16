İki katlı binada yangın

Düzce'de iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Karaca Mahallesi Mısır Sokak'ta Tahsin Yılmaz'a ait iki katlı evin zemin katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Ekiplerin çalışması sırasında yanan evin bahçesinde bulunan bir kedi, olay yerinde bulunan bir kadın tarafından zarar görmemesi için uzaklaştırıldı.