İki katlı binanın bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
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İki katlı binanın bahçesinde ölü bulundu

20.04.2022 12:47
İki katlı binanın bahçesinde ölü bulundu

KIRŞEHİR'de Kadir Köse (24), 2 katlı binanın bahçesinde ölü olarak bulundu.

KIRŞEHİR'de Kadir Köse (24), 2 katlı binanın bahçesinde ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Bağbaşı Mahallesi'ndeki iki katlı binanın bahçesinde meydana geldi. Bahçede hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kişinin Kadir Köse olduğu belirlendi. Köse, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsisi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


İki katlı binanın bahçesinde ölü bulundu
İki katlı binanın bahçesinde ölü bulundu
İki katlı binanın bahçesinde ölü bulundu
İki katlı binanın bahçesinde ölü bulundu
YORUMLAR
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Kadir Köse, Kırşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İki katlı binanın bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika


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