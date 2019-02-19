Son Dakika Haberleri: İki Katlı Çiftlik Evi, Yangında Kül Oldu

İki Katlı Çiftlik Evi, Yangında Kül Oldu

29 dakika önce

TOKAT'ta bir çiftlikte elektrik kontağından çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

İki Katlı Çiftlik Evi, Yangında Kül Oldu, System.String[]
TOKAT'ta bir çiftlikte elektrik kontağından çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi. 

Yangın, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Çamağzı köyü yakınında avukat Süleyman Kaya'ya ait iki katlı çiftlik evinde yaşandı. İçinde kimsenin bulunmadığı evden dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı saptandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:19 Kaynak: DHA

İtfaiye, Süleyman Kaya, Güncel
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