İki katlı ev alevlere teslim oldu
33 dakika önce
İki katlı ev alevlere teslim olduKARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:43 Kaynak: İHA
İki katlı ev alevlere teslim oldu
KARABÜK - Karabük
'ün Eskipazar
ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çandırlar köyünde Mehmet Karan'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında iki katlı ev alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürürken, tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması faciayı engellerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Ünlü yarışçı ve ailesinin bulunduğu uçak iniş sonrası alev aldı ABD'de suçsuz yere 26 yıl hapis yatan kişiye 7,2 milyon lira tazminat ödenecek İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN (2) Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti