İki katlı ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

İki katlı ev alevlere teslim oldu
29.04.2021 07:15
Karabük'te, iki katlı ahşap evde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde çıkan yangın diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'te, iki katlı ahşap evde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde çıkan yangın diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Sipahiler köyünde Yusuf Altıok'a ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Boş olan ve kimsenin yaşamadığı evdeki yangını fark eden köy sakinleri, durumu Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin hızla büyüdüğü yangın diğer evlere sıçramadan kısa sürede köye ulaşan itfaiye erleri tarafından kontrol altına alınarak söndürdü.
Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK
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