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İki katlı ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

İki katlı ev alevlere teslim oldu

10.02.2022 09:48
İki katlı ev alevlere teslim oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ikinci kat ve çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Manavpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. isimli vatandaşa ait iki katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını da sardı. Binadan dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın, kontrol altına alındı. Yangında can kaybının olmaması teselli kaynağı olurken binanın ikinci ve çatı katı kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangın ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

İki katlı ev alevlere teslim oldu

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Sakarya, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki katlı ev alevlere teslim oldu - Son Dakika


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