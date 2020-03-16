İki katlı ev alevlerle teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İki katlı ev alevlerle teslim oldu - Son Dakika

İki katlı ev alevlerle teslim oldu

1 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev yanarak kül oldu.

İki katlı ev alevlerle teslim oldu, System.String[]

Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev yanarak kül oldu.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kuruçay köyü Akkil mezrasında Ömer ve Mehmet Sağlam'a ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi kapladı. Sağlam, ailesinin evinden alevler yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.


Jandarma ekipleri tarafından yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Mehmet Sağlam, İskilip, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:22 Kaynak: İHA
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