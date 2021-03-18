İki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

İki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

18.03.2021 00:55
İki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Karabük'te kimsenin yaşamadığı iki katlı ev çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te kimsenin yaşamadığı iki katlı ev çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi İkbal Gül Sokak'ta meydana geldi. Enver Arat'a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin birinci katında başlayan yangında alevler geceyi aydınlattı. Alevleri ve dumanları fark eden vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alarak söndürülürken iki katlı ev yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - KARABÜK

İki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
İki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
İki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
İki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
İki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
İki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
İki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
İki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
İki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

İtfaiye, Karabük, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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