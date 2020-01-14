İki katlı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

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İki katlı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
6 saat önce
Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:03 Kaynak: AA
Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hacıyeri köyünde Bedir Kaz ve Abdullah Doğan'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Yığılca Belediyesi ve Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bu arada evde mahsur kalan kız çocuğu, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kız çocuğuna ambulansta müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
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