Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu öyle bir video paylaştı ki, sosyal medya ayağa kalktı

Olay yerine giderek Günay'a "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan , aileye gerekli her türlü desteğin verileceğini bildirdi.

Evde yaşayanların bayram ziyareti dolayısıyla Gölcük ilçesinde olması sayesinde olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: AA

Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İki katlı ev çöktü - Son Dakika

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