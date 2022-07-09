İki katlı ev çöktü - Son Dakika
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İki katlı ev çöktü

09.07.2022 20:08

Kandıra ilçesinde 2 katlı evde çökme meydana geldi.

Kandıra ilçesinde 2 katlı evde çökme meydana geldi.

Kırsal Bozburun Mahallesi'nde Sezai Günay'a ait 2 katlı eski kargir ev bilinmeyen nedenle kendiliğinden yıkıldı.

Evde yaşayanların bayram ziyareti dolayısıyla Gölcük ilçesinde olması sayesinde olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

İhbar üzerine yıkılan evlerinin başına gelen Günay ailesi durumu görünce büyük üzüntü yaşadı.

Jandarma ekipleri de enkazın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yağmur ihtimaline karşı enkazın üzerine branda kapatılırken, göçük altında kalan eşyaların çıkarılması için yarın çalışma yapılacağı öğrenildi.

Olay yerine giderek Günay'a "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, aileye gerekli her türlü desteğin verileceğini bildirdi.

Sezai Günay, AA muhabirine, evde 3 kişi yaşadıklarını fakat bayram ziyareti için çocuklarıyla torunlarının geldiğini, akşam 15 kişi olacaklarını belirterek, evde kimsenin olmamasına şükrettiğini söyledi.

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Kaynak: AA

Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki katlı ev çöktü - Son Dakika

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