İki katlı ev yandı - Son Dakika
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İki katlı ev yandı

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Karaköy köyünde Mehmet Nurettin Filiz'e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Filiz ve komşularının ihbarı üzerine olay yerine Pazaryeri, Bilecik ve Bozüyük belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaklaşık bir saatte alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Binanın tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İki katlı ev yandı

Pazaryeri, Karaköy, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:33 Kaynak: AA
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