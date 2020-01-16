İki katlı ev yandı - Son Dakika

İki katlı ev yandı
6 saat önce
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:33 Kaynak: AA
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Karaköy köyünde Mehmet Nurettin Filiz'e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Filiz ve komşularının ihbarı üzerine olay yerine Pazaryeri, Bilecik ve Bozüyük belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaklaşık bir saatte alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Binanın tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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