İki katlı ev yandı - Son Dakika
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İki katlı ev yandı

26.07.2022 16:26
İki katlı ev yandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde iki katlı evde yangın çıktı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde iki katlı evde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangın Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Keleş ailesine ait iki katlı evde henüz çıkış nedeni belli olmayan yangın çıktı. Yangını görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerini gelen Cumayeri Belediyesi itfaiye ekipleri iki katlı binayı kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Cumayeri, İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki katlı ev yandı - Son Dakika

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