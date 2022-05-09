İki katlı ev alev alev yandı - Son Dakika
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İki katlı ev alev alev yandı

09.05.2022 10:02

İki katlı ev alev alev yandıBOLU Bolu'da iki katlı katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İki katlı ev alev alev yandı

BOLU Bolu'da iki katlı katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Yumrukaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemalettin Çırpan'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını farkeden Çırpan ailesi dışarı çıktıktan sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, evde ise maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İki katlı ev alev alev yandı
İki katlı ev alev alev yandı
İki katlı ev alev alev yandı
İki katlı ev alev alev yandı
İki katlı ev alev alev yandı
İki katlı ev alev alev yandı
İki katlı ev alev alev yandı

YORUMLAR
500
3 katlı apartmanın çatı katı alev alev yandı 3 katlı apartmanın çatı katı alev alev yandı Park halindeki otomobil alev alev yandı Park halindeki otomobil alev alev yandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki katlı ev alev alev yandı - Son Dakika


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