İki katlı ev yangında kül oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İki katlı ev yangında kül oldu - Son Dakika

İki katlı ev yangında kül oldu

6 saat önce

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Kulat köyünde iki katlı ev çıkan yangında kül oldu.

İki katlı ev yangında kül oldu, System.String[]

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Kulat köyünde iki katlı ev çıkan yangında kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kulat Köyü Orta Mahallesi'nde İbrahim ve Şahin Yardibi'ye ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören köylüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve arazözler 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangında iki katlı ev tamamen yanarak küle döndü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Eskipazar, İtfaiye, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:52 Kaynak: İHA
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