İki katlı ev yangında kül oldu - Son Dakika

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Yalakkuz Hasanlar Köyü'nde meydana gelen yangında iki katlı ahşap ev yanarak kül oldu.



Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yalakkuz Hasanlar Köyü'nde Arif Solmaz isimli şahsın iki katlı evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görev köylüler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kar yağışı nedeniyle yolların kapalı olması dolayısıyla Bolu'nun Mengen ilçesinden sevk edilen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Evde kimsenin olmaması faciayı engellerken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme çalışması başlatıldı. - KARABÜK