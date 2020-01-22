İki katlı ev yangında kül oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İki katlı ev yangında kül oldu - Son Dakika

İki katlı ev yangında kül oldu

6 saat önce

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Yalakkuz Hasanlar Köyü'nde meydana gelen yangında iki katlı ahşap ev yanarak kül oldu.

İki katlı ev yangında kül oldu, System.String[]

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Yalakkuz Hasanlar Köyü'nde meydana gelen yangında iki katlı ahşap ev yanarak kül oldu.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yalakkuz Hasanlar Köyü'nde Arif Solmaz isimli şahsın iki katlı evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri görev köylüler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kar yağışı nedeniyle yolların kapalı olması dolayısıyla Bolu'nun Mengen ilçesinden sevk edilen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Evde kimsenin olmaması faciayı engellerken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme çalışması başlatıldı. - KARABÜK

Eskipazar, Hasanlar, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:37 Kaynak: İHA
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