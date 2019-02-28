Son Dakika Haberleri: İki Katlı Ev Yangında Küle Döndü

İki Katlı Ev Yangında Küle Döndü

42 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İki Katlı Ev Yangında Küle Döndü, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Düzce Köyü Kozcağız Mahallesi'nde Remzi Şahin'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Öte yandan yangın yerinde sağlık ekipleri de hazır bulundu. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:59 Kaynak: İHA

Düzce, Karabük, Safranbolu, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yalnız Yaşayan Kadını Yangından Kedisi Kurtardı Yetiştirme Yurdundan Kaçan 3 Genç Kız, Kuaföre Para Ödemeyince Yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 15 Temmuz Gecesi İstanbul'a Getiren Pilotun FETÖ'cü Olduğu Ortaya Çıktı Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 19:41:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki Katlı Ev Yangında Küle Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]