İki Katlı Ev Yangında Küle Döndü
42 dakika önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Düzce
Köyü Kozcağız
Mahallesi'nde Remzi Şahin'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Öte yandan yangın yerinde sağlık ekipleri de hazır bulundu. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:59 Kaynak: İHA
Yalnız Yaşayan Kadını Yangından Kedisi Kurtardı
Yetiştirme Yurdundan Kaçan 3 Genç Kız, Kuaföre Para Ödemeyince Yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 15 Temmuz Gecesi İstanbul'a Getiren Pilotun FETÖ'cü Olduğu Ortaya Çıktı
Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti