İki katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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İki katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

7 saat önce

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik müdahale ile söndürüldü.

İki katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi, System.String[]

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik müdahale ile söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Darıveren Mahallesi'nde çıktı. Mahmut Sevgi'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında evden yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede büyüyerek evi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Su sıkarak alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat sonra yangını söndürdü. Ev yangında kullanılamaz hale geldi.


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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:31 Kaynak: DHA
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