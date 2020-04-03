İki katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

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İki katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi
6 saat önce
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
BURSA'nın Mustafakemalpaşa
ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Kırsal Killik Mahallesi'nde Ümmü Kılıç'a (71) ait evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.Ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
- Bursa
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:03 Kaynak: DHA
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