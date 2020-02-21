İki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu - AFYONKARAHİSAR - Son Dakika
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İki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu - AFYONKARAHİSAR

7 saat önce

Afyonkarahisar'da iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Afyonkarahisar'da iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dairecep Mahallesi 8. Sokak'ta bulunan iki katlı kagir evde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı.

İtfaiye ekipleri, evin bir odasındaki elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına müdahalede bulundu.

Osmangazi Elektirik Dağıtım AŞ ekipleri de evin elektriğini kesti. Evde tespit edilen kaçak elektrik hattının da kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını tamamlayarak yangını söndürdü.

Hasar oluşan evdeki eşyalar da kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangın sırasında ev sahibinin binada olmadığı öğrenildi.

İki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu - AFYONKARAHİSAR

İtfaiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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