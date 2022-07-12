Yangını fark eden komşuları, itfaiye ve polis ekiplerine haber vererek evde bulunan 4 çocuk ile annelerini dışarı çıkardı.

6 kişilik ailenin oturduğu iki katlı evin giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Sami Akbaş, Karabük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İki katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu - Son Dakika

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