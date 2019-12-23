İki katlı evde yangın: 1 ölü - Son Dakika
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İki katlı evde yangın: 1 ölü

6 saat önce

Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi.

Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mekeçler köyünde iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu söndürülen yangında, evde bulunan Fatma Kemik'in (72) hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarmanın incelemesinin ardından köye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince evden çıkarılan kadının cesedi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki katlı evde yangın: 1 ölü

İtfaiye, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:39 Kaynak: AA
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