İki katlı evde yangın çıktı, yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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İki katlı evde yangın çıktı, yaşlı adam hayatını kaybetti

18.04.2022 14:53
İki katlı evde yangın çıktı, yaşlı adam hayatını kaybetti

Kocaeli'de iki katlı evin ikinci katında çıkan yangında 75 yaşındaki yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de iki katlı evin ikinci katında çıkan yangında 75 yaşındaki yaşlı adam yaşamını yitirdi. Yangının, elektrikli battaniyeden çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kartepe ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Hüner Sokak'ta bulunan iki katlı evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Aliş'in (75) tek başına yaşadığı evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemelerde 75 yaşındaki Musa Aliş'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangının, elektrikli battaniyeden çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İki katlı evde yangın çıktı, yaşlı adam hayatını kaybetti
İki katlı evde yangın çıktı, yaşlı adam hayatını kaybetti
İki katlı evde yangın çıktı, yaşlı adam hayatını kaybetti
İki katlı evde yangın çıktı, yaşlı adam hayatını kaybetti
İki katlı evde yangın çıktı, yaşlı adam hayatını kaybetti
İki katlı evde yangın çıktı, yaşlı adam hayatını kaybetti

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Fatih Sultan Mehmet, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki katlı evde yangın çıktı, yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki katlı evde yangın çıktı, yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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