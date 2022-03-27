İki katlı evde yangın paniği - Son Dakika
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İki katlı evde yangın paniği

27.03.2022 00:57
İki katlı evde yangın paniği

Adana'nın Kozan ilçesinde iki katlı bir ikamette yangın çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki katlı bir ikamette yangın çıktı. Çıkan yangında evinde mahsur kalan yaşlı kadın, komşularının yardımı ile yanan evden güvenli bölgeye taşındı.

Edinilen bilgiye göre, Arslanpasa Mahallesi İsmet Atlı Sokak'ta ikamet eden yürüme engelli olduğu kaydedilen 93 yaşındaki Hafize Temur'un iki katlı evinin salon bölümünde sebebi bilinmeyen bir şekilde sabah saatlerinde yangın çıktı. İkametten yükselen dumanı gören komşuları, eve girerek yaşlı kadını yorgana sararak evden dışarı çıkardılar.

İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda Temur, 112 Acil Servis ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının salonda bulunan odun sobasından çıktığı tahmin ediliyor. - ADANA

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Engelli, Yangın, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki katlı evde yangın paniği - Son Dakika


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