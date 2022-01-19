İki katlı evi alevler sardı - Son Dakika

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Dere Mahalle'de bir evde çıkan yangında çok sayıda eşya kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre sabaha karşı saat 05.00 sıralarında, Dere Mahalle Dere Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde dumanlar yükseldi. Evin ikinci katında başlayan yangın, kısa sürede bütün odalara yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, alevlere müdahale etti. Kesif dumanlar altında söndürülen yangın sonrası birçok eşya zarar görürken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangın soba bacasından çıktığı belirtildi. - BURSA