İki katlı evi küle çeviren yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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İki katlı evi küle çeviren yangında 3 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

İki katlı evi küle çeviren yangında 3 kişi dumandan etkilendiMERSİN'in Tarsus ilçesinde iki katlı ev, çıkan yangında küle dönerken, dumandan etkilenen Suriye uyruklu 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İki katlı evi küle çeviren yangında 3 kişi dumandan etkilendi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde iki katlı ev, çıkan yangında küle dönerken, dumandan etkilenen Suriye uyruklu 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Akşam saatlerinde Caminur Mahallesi 0802 Sokak'taki Suriye uyruklu 4 kişinin yaşadığı iki katlı evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevlerin sardığı evdeki 4 kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla tahliye edildi. Ahşap ve taş yapıdan oluşan binayı saran yangın, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen evde yaşayan 3 Suriyeli, tedavi için ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Evi tamamen küle çeviren yangının ardından soğutma çalışmasını da tamamlayan itfaiye erleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

İki katlı evi küle çeviren yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Suriye, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:01 Kaynak: DHA
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