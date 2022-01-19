Üye Girişi
İki katlı evin çatı katı alev alev yandı - Son Dakika

İki katlı evin çatı katı alev alev yandı

19.01.2022 11:38
İki katlı evin çatı katı alev alev yandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde gece saatlerinde iki katlı evin çatı katında çıkan yangın korku yaşattı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde gece saatlerinde iki katlı evin çatı katında çıkan yangın korku yaşattı. Geceyi aydınlatan alevler ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, dün gece saatlerinde Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Yılmaz Akkanoğlu Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin çatı katında çıktı. Hasan F.'ye ait iki katlı evin çatı katında çıkan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı. Ekiplerin yoğun çabası neticesinde yangın eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Mahalle sakinlerinin korku dolu anlar yaşamasına sebep olan yangın ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Herhangi bir yaralananın olmadığı olayda evin çatısında maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İki katlı evin çatı katı alev alev yandı
İki katlı evin çatı katı alev alev yandı
İki katlı evin çatı katı alev alev yandı
İki katlı evin çatı katı alev alev yandı
İki katlı evin çatı katı alev alev yandı
İki katlı evin çatı katı alev alev yandı
İki katlı evin çatı katı alev alev yandı
İki katlı evin çatı katı alev alev yandı
İki katlı evin çatı katı alev alev yandı

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Mahallesi, Pamukova, Sakarya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki katlı evin çatı katı alev alev yandı - Son Dakika


İmralıya giden akademisyen Ali Kemal Özcan'dan iddia: Demirtaş'ın canını Öcalan kurtarabilir İmralıya giden akademisyen Ali Kemal Özcan'dan iddia: Demirtaş'ın canını Öcalan kurtarabilir         
11:46
19 Ocak Saat 11,38! Güne yükselişe başlayan dolar/TL 13,63 seviyelerinde işlem görüyor 19 Ocak Saat 11,38! Güne yükselişe başlayan dolar/TL 13,63 seviyelerinde işlem görüyor         
11:36
Meteoroloji'den hafta sonunu işaret etti: Kar İstanbul'u bugün terk ediyor ama cuma akşamı daha kuvvetli geliyor Meteoroloji'den hafta sonunu işaret etti: Kar İstanbul'u bugün terk ediyor ama cuma akşamı daha kuvvetli geliyor         
11:35
Adliye çıkışı taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık öldü Adliye çıkışı taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık öldü         
11:27
Direksiyon sınavından geçemeyen kadının ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemeyen kadının ailesi öğretmene saldırdı         
10:36
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
İnşaattan demir çalan şüpheliden savunma: Ekmek parası ağabey İnşaattan demir çalan şüpheliden savunma: Ekmek parası ağabey         
09:18
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor         
07:53
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52
Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı! Yüzde 20'lik fiyat düşüşüyle tekrar satışa çıkacak Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı! Yüzde 20'lik fiyat düşüşüyle tekrar satışa çıkacak         
00:21
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15

Son Dakika Haberleri
11:37 19 Ocak Çarşamba günü yükselişe geçen altının gram fiyatı 794 lira seviyesinden işlem görüyor
11:36 30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı
11:35 19 Ocak Saat 11,38! Güne yükselişe başlayan dolar/TL 13,63 seviyelerinde işlem görüyor
11:34 Meteoroloji'den hafta sonunu işaret etti: Kar İstanbul'u bugün terk ediyor ama cuma akşamı daha kuvvetli geliyor
11:34 Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor
11:07 Eşinin kuzenini öldüren erkek, kayıp hamile karısını da öldürüp sazlığa gömmüş!
11:05 Yolları tuzlamadığı için eleştirilen Gaziantep Belediyesi'nin yetkilisi mahsur kalan vatandaşı suçladı: Bir mahana bulam da hökümete saydıram
11:05 Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un eğlenceli karesi kafa karıştırdı
11:03 Özel hastanelere gelir kaynağı oldu! PCR testinin pazarı oluşmuş
11:03 Flash TV'nin acı günü! Sahibi Ömer Ziya Göktuğ hayata veda etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 11:51:54. #1.12#
SON DAKİKA: İki katlı evin çatı katı alev alev yandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement