İki katlı evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

İki katlı evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
10.03.2021 14:47
Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Şevkiler Köyü'nde iki katlı evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Şevkiler Köyü'nde iki katlı evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
İlçeye bağlı Şevkiler Köyü Demirciler Mahallesi'nde Saadet Kellecioğlu'na ait iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden köylüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çatıyı saran alevler ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Maddi hasarın oluştuğu evde yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
Son Dakika Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı