İki katlı evin çatısından böyle atladı - Son Dakika

ORDU'nun Altınordu ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan M.Ç. (26), 2 katlı evinin çatısından, kendini boşluğa bıraktı. Bacaklarında ezikler oluşan M.Ç.'nin düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Şahincili Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunan M.Ç., çıktığı 2 katlı evinin çatısından kendisini boşluğa bıraktı. Bu sırada kargo şirketi çalışanlarının fark ettiği M.Ç. için sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.Ç.'nin bacaklarında ezikler olduğu belirlendi.M.Ç.'nin kendini boşluğa bıraktığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.