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İki katlı evin çökme sebebi belli oldu - Son Dakika

İki katlı evin çökme sebebi belli oldu

28.12.2021 15:14
İki katlı evin çökme sebebi belli oldu

Kırıkkale'de kullanılmayan iki katlı evin çökme sebebinin inşaattan kaynaklandığı iddia edildi.

Kırıkkale'de kullanılmayan iki katlı evin çökme sebebinin inşaattan kaynaklandığı iddia edildi. Çöken binanın yanındaki iki katlı evde oturan 4 kişi de tahliye edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Kırıkkale'de Tepebaşı Mahallesi Köprüler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde İsmail Ölmez'e ait kullanılmayan iki katlı ev bir anda çöktü. Enkaz alanına dönüşen alanda AFAD, polis ve zabıta ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, binada kimsenin olmadığı belirtildi. İddiaya göre, binanın hemen yanında bulunan inşaat çalışmasından dolayı kaynaklandığı tespit edildi. Çöken binanın hemen yanında bulunan iki katlı evde yaşayan 4 kişi de tahliye edildi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çöken binanın boş olduğunu değerlendirerek, can kaybının ve yaralanan kişinin olmadığını söyledi.

Türkiye çapında İçişleri Bakanlığı koordinesinde metruk binalarla ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Tekbıyıkoğlu, "Tehlike oluşturabilecek veya suça konu olabilecek metruk binalar tespit ediliyor. Bunların ilk aşamada sahiplerine ulaşıp tadilatı yönünde konuşmalar veya yönlendirmeler yapılıyor. Eğer bir tadilat ile buraların güçlendirilmesi veya güvenli hale getirilmesi söz konusu değilse tarafımızca belediyeler ile iş birliği halinde yıkılıyor" dedi.

Tekbıyıkoğlu, "Çöken binanın suça konu olan bir yer değildi. Yakınında yapılan bir başka inşaat münasebetiyle hassasiyeti artıp gece saatlerinde çöktü. Çok şükür ki kimse yaralanmadı, kimse canını kaybetmedi. Bizim bu konudaki ilimizdeki bu çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Suça konu olabilecek binaları da yıkıyoruz" diye konuştu. - KIRIKKALE

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki katlı evin çökme sebebi belli oldu - Son Dakika


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