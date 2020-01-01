İki katlı iş yerinde yangın - Son Dakika
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İki katlı iş yerinde yangın

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki 2 katlı iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İki katlı iş yerinde yangın, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki 2 katlı iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Altıntaş Mahallesi'ndeki Uzun Çarşı'da bulunan GSM firmasına ait 2 katlı iş yerinde, bugün saat 10.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları görenler yangını, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. İş yerinde madde hasar oluştu. Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


İtfaiye, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:23 Kaynak: DHA
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