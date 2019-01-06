Son Dakika Haberleri: İki Katlı Kerpiç Ev Çöktü

İki Katlı Kerpiç Ev Çöktü

1 saat önce

Elazığ'da iki katlı kerpiç evin çökmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Elazığ'da iki katlı kerpiç evin çökmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Mollakendi beldesi Karşıbağ köyünde oturan İzzet Koçer, gece saatlerinde su içmek için kalktığı sırada çatırdama seslerini fark etmesi üzerine uyandırdığı eşi ve çocuğuyla evden çıkmayı başardı.

Evin bir bölümünde çökme meydana gelirken, enkaz altında kalan 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olayın ardından AFAD ekiplerince aileye geçici barınma ve gıda desteği sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Mollakendi, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçilerden Acı Haber: 2 Ölü, 4 Yaralı Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçi, Yeni Doğan Bebeğini Göremeden Hayatını Kaybetti

Sondaj Kuyusu 2 İşçiye Mezar Oldu Türk Hava Yolları Uçağı, Ukrayna'da Pistten Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 15:28:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki Katlı Kerpiç Ev Çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]