İki kayınbiraderini bıçaklayan şahıs tutuklandı
6 saat önce
Karabük'te cadde ortasında tartıştığı 2 kayınbiraderini bıçaklayan ve olayın ardından yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:15 Kaynak: İHA
Karabük'te cadde ortasında tartıştığı 2 kayınbiraderini bıçaklayan ve olayın ardından yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün Kemal Güneş Caddesi'nde Ali Ş., namus meselesi iddiasıyla tartıştığı kayınbiraderleri Şaban K. (26) ve kardeşi Ferhat K.'yı (23) bıçakla yaraladı. Daha sonra olay yerinden kaçan Ali Ş., polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK
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