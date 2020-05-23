İki kez 1 milyon 500 bin lira dolandırdı üçüncü de polise yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde ilk seferde 208 bin Euro, ikincisinde 5 bin 250 Euro, 92 bin TL, 9 çeyrek, 2 yarım ve 1 tam altınını kaptıran 72 yaşındaki A.D.G.'ye ulaşan dolandırıcılar, kendilerini savcı, polis olarak tanıtıp bu kez "Paralarını yatırdığın bankanın müdürü FETÖ'cü çıktı" diyerek üçüncü kez 45 bin Euro dolandırmak isterken polis tarafından suçüstü yakalandı.



Banka görevlilerinin bildirmesiyle operasyon düzenleyen Silifke Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri paraları teslim almaya gelen bir şüpheliyi suçüstü yakaladı.



Uzun yıllar Almanya'da yaşayan ve bir süre önce memleketi Silifke'ye kesin dönüş yaparak yerleşen A.D.G., yurt dışında yaptığı birikimi bir bankaya yatırdı.



İddiaya göre, yaşlı kadının yüklü miktarda parası olduğunu tespit eden iki şüpheli, bir süre önce cep telefonuyla ulaşıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı.



A.D.G., dolandırıcılara birinci seferde 208 bin Euro, ikinci seferde 5 bin 250 Euro, 92 bin TL, 9 çeyrek, 2 yarım ve 1 tam altını kendi eliyle teslim etti. Dolandırıcılar üçüncü kez 45 bin Euro dolandırmak isterken Silifke Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.



Yaşlı kadının mal varlığını takip eden dolandırıcılar, aradan zaman geçtikten sonra tekrar telefonla ulaşıp, "Paranızın bulunduğu bankanın müdürü FETÖ üyesi. O yüzden paranızı oradan çekin ve bize getirin. Banka müdürlerine operasyon yapacağız" dedi.



Bunun üzerine yaşlı kadın, bankaya giderek parayı çekmek istediğini söyledi. Bankadaki parasını çekmeye gelen A.D.G'nin telaşlı davrandığını fark eden banka görevlileri durumu polise bildirdi.



Silifke Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadının parayı çekmesi ve şüphelilerle buluşması için plan yaptı.



A.D.G., üçüncü kez bankadan çektiği 45 bin euro ile birlikte şüpheli H.E. ve şahsın suç ortakları ile buluşmak için Erdemli Devlet Hastanesi yakınlarına geldi.



Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadının parayı H.E.'ye teslim ettiği sırada suçüstü yaparak H.E.'yi gözaltına aldı. Buluşma noktasına uzak bir yerde gizlenen ismi öğrenilemeyen diğer şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı.



H.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Polis, kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - MERSİN